Москва, 7 июня, 2024, 23:15 — ИА Регнум. Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) дал понять, как будет развиваться экономика России. Такое мнение 7 июня корреспонденту ИА Регнум высказала политолог, эксперт ЭИСИ Анна Фёдорова, комментируя итоги ПМЭФ.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин 7 июня принял участие в пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Глава государства высказался о ситуации в национальной и мировой экономике. Он обозначил десять векторов глобального развития и структурных изменений России, которые обеспечат стремительное развитие на многие годы. Путин подробно обозначил приоритеты развития страны на перспективу, реалистичные цели, достижение которых преобразит каждую сферу жизни: внешнеэкономические отношения, достижение нового качества и содержания экономики.

Фёдорова отметила, что главное в выступлении президента России Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ это то, что перед Россией стоит задача войти в четвёрку крупнейших экономик мира до 2030 года. Это вполне достижимо, учитывая текущие темпы экономического развития страны и активность зарубежных компаний на форуме. Несмотря на попытки Запада ограничить развитие России, страна демонстрирует устойчивый рост и привлекает всё больше зарубежных инвесторов, добавила она.

«Объём инвестиций растёт, а мировое бизнес-сообщество проявляет беспрецедентный интерес к Петербургскому международному экономическому форуму. В этом году на форуме было заключено контрактов на несколько триллионов рублей. С этой точки зрения ПМЭФ-2024, который был заявлен в контексте развития многополярного мира, удался», — подчеркнула Фёдорова.

По её словам, одним из важных моментов, обозначенных российским лидером на форуме, был вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам. Эта тема давно назрела, и наконец с 2025 года этот вопрос будет решён. Очень здорово, что в стране есть на это деньги, отметила эксперт.

Она добавила, что также можно отметить «Семейную ипотеку» под 6%. Возможность взять такую ипотеку будет у людей вне зависимости от возраста детей. Что касается МРОТ к 2030 году не менее 35 тысяч рублей в месяц — это тоже амбициозная цель, уточнила Фёдорова.

«Отдельно хотелось бы отметить очень высокий уровень цифрового развития в России, включая безбумажное подписание соглашений при помощи цифровых инструментов. На форуме был пример подписания такого соглашения, которое заняло всего лишь две минуты. Так называемые развитые страны могут позавидовать России в плане цифрового развития», — эксперт.

Как передавало ИА Регнум, ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. Своё участие в форуме подтвердили 136 стран и территорий. Главная тема — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

7 июня прошло пленарное заседание ПМЭФ. Путин в ходе своего выступления затронул ситуацию в национальной и мировой экономике. Также обсуждались политические вопросы, тема украинского конфликта и ход спецоперации.

В начале пленарной сессии Путин выступил с речью. Далее выступили президенты Боливии и Зимбабве Луис Арсе и Эммерсон Мнангагва соответственно. Во второй половине пленарной сессии лидеры приняли участие в дискуссии. Модератором пленарной сессии был политолог Сергей Караганов.

В приветствии к участникам форума Путин отметил, что ПМЭФ должен дать старт новым перспективным инициативам и проектам, послужить наращиванию взаимовыгодного сотрудничества между странами и народами.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 5 июня, отвечая на вопрос, какова идеология форума в 2024 году, заявил, что Россия констатирует существенное изменение мировых условий и выступает за деловое сотрудничество, основанное на праве и на взаимовыгодных условиях.

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, предложил расширить программу семейной ипотеки по ставке 6% на покупку жилья в малых городах, предоставив доступ к ней семьям вне зависимости от возраста их детей. Единственное условие — хотя бы один из детей на момент оформления ипотеки должен быть несовершеннолетним, сказал президент.

Российский лидер отметил, что с 2025 года МРОТ в России составит 48% медианной зарплаты и будет равен около 22 тысяч рублей. Путин сообщил, что в дальнейшем МРОТ будет завязан на индексацию общего роста зарплат в экономике.

Владимир Путин отметил, что индексация пенсий работающим пенсионерам возобновится с 1 февраля 2025 года. «Единой России» поручено подготовить соответствующий законопроект и принять в Госдуме в весеннюю сессию, добавил российский лидер.

Президент России отметил, что Россия будет частью многополярного гармоничного мира. Он добавил, что Россия при выстраивании политики будет учитывать и европейские начала, и с уважением относиться к культуре народов РФ.

Кроме того, глава государства чётко обозначил — русский характер сильнее атомного оружия. И хоть НАТО использует громкие заявления об использовании ядерного оружия для продвижения своей повестки, Путин призвал всуе вообще не трогать столь опасную тему. ЯО — это не игрушка и не средство устрашения. Россия и впредь будет ответственно относится клюбым вопросам использования ядерного арсенала, исходя из того, что мир никогда не дойдёт до применения ЯО. Путин уверен, что успех страны обеспечивает в первую очередь не оружие, а люди — характер российских граждан, которые готовы защищать Родину. В 2023 году более 300 тысяч россиян подписали контракт с ВС РФ. С начала этого года ещё 160 тысяч человек поступили на службу. Путин подчеркнул, что не видит потребности в дополнительной мобилизации.

Президент России Владимир Путин завершил пленарное заседание ПМЭФ словами «в единстве — наша сила». Президент в завершающем слове подчеркнул, что Россия при выстраивании политики будет учитывать как европейские начала, так и с уважением относиться к культуре живущих в ней народов, поскольку «в этом единстве — наша сила».