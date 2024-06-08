Луганск, 8 июня, 2024, 11:23 — ИА Регнум. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник объявил траур по погибшим в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Луганску 7 июня.

Александр Река/ТАСС

«Сегодня, 8 июня, в Луганской Народной Республике объявляется день траура по жертвам циничного обстрела Луганска», — написал он в Telegram-канале.

По всей территории республики будут приспущены государственные флаги России, флаги Луганской Народной Республики и её муниципальных образований. Также отменяются все развлекательные передачи и мероприятия, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 7 июня ВСУ ударили по многоквартирному дому в Луганске, 60 граждан с ранениями различной степени тяжести находятся в больницах, из них двое несовершеннолетних. Шесть человек погибли.

В этот же день ВСУ ударили с правого берега Днепра по магазину в селе Садовом Херсонской области, где было много людей. Первый удар был нанесён управляемой бомбой, второй — из РСЗО HIMARS. Количество погибших увеличилось до 22 человек. Осколочные ранения получили 15 мирных жителей, пять из них находятся в тяжёлом состоянии. Среди убитых — 9-летний ребёнок.

Удары Украины по Луганску и селу Садовому Херсонской области не останутся без ответа, заявила 7 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова.