Вашингтон, 8 июня, 2024, 03:47 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече с главой Белого дома Джо Байденом 7 июня в Париже заявил, что хочет сообщить «некоторые подробности с поля боя», которыми не хотел делиться со СМИ. Расшифровка их разговора опубликована на сайте администрации США.

Иван Шилов ИА Регнум Джо Байден и Владимир Зеленский

Зеленский в ходе беседы множество раз поблагодарил Байдена за помощь и поддержку, заявив, что хочет поговорить об укреплении Харьковской области.

Он напомнил коллеге, что и для США «это очень важно».

«Я не хочу делиться этим — всеми подробностями — с прессой. Но я думаю, что есть некоторые подробности с поля боя, которые у вас есть, — которые вы должны услышать от нас. Мы благодарны за это», — сказал Зеленский Байдену.

Американский лидер подтвердил, что намерен подписать дополнительный пакет на 225 млн долларов, чтобы «помочь реконструировать электрическую сеть».

Позже на сайте Зеленского появилась информация, что он «подробно рассказал о ситуации на поле боя, в том числе и в Харьковской области», заручился дальнейшей поддержкой США.

Как сообщало ИА Регнум, западная военная помощь киевской армии не оказала решающего воздействия на ситуацию в зоне спецоперации. Такое заключение сделала газета New York Times со ссылкой на экспертов.

По заключению издания, прибытие помощи облегчило для ВСУ оборону, но пока не оказало решающего воздействия. При этом ВС РФ сохранили значительное преимущество в живой силе и огневой мощи.

ВСУ не в силах переломить ход событий на передовой, несмотря на поставку западного вооружения, заявил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России генерал Апты Алаудинов.