Москва, 7 июня, 2024, 08:07 — ИА Регнум. Ночью 7 июня система противовоздушной обороны уничтожила и перехватила 28 беспилотников самолётного типа над российскими регионами, сообщили в Telegram-канале Минобороны.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

Над Крымским полуостровом дежурные средства ПВО нейтрализовали 11 беспилотников, ещё восемь — над акваторией Азовского моря. Кроме того, шесть БПЛА уничтожили в Краснодарском крае, два дрона — над Белгородской областью, один БПЛА — над территорией Ростовской области.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 7 июня в 20 километрах от Луганска российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали два беспилотника. По предварительной информации, повреждений и возгораний нет.

В ночь на 6 июня украинские боевики с помощью дрона-камикадзе атаковали нефтебазу на территории Старооскольского городского округа в Белгородской области. В результате произошёл взрыв, а затем загорелся один из резервуаров. Силами четырёх пожарных расчётов очаг возгорания оперативно ликвидировали. Взрывной волной были выбиты окна в здании охраны. Пострадавших не было, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В ночь на 5 июня на территории России силы ПВО поразили пять украинских беспилотников. По два беспилотника ликвидировали и перехватили в небе над Белгородской и Курской областями. Ещё один БПЛА нейтрализовали над Воронежской областью.