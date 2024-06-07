Копенгаген, 8 июня, 2024, 00:13 — ИА Регнум. На площади Кюльторве в Старом городе Копенгагена неизвестный напал на премьер-министра Дании Метте Фредериксен. Об этом 7 июня сообщило агентство Ritzau.

(сс) News Øresund — Johan Wessman Премьер-министр Дании Метте Фредериксен

«Премьер-министра Метте Фредериксен ударил мужчина в пятницу вечером на Кюльторвет в Копенгагене», — написали в издании.

Полиция задержала нападавшего. В правительственной канцелярии отметили, что премьер «шокирована случившимся». Других заявлений Фредериксен не делала.

В агентстве уточнили, что глава правительства принимала участие в предвыборной кампании однопартийца Кристеля Шалдемусе, кандидата в Европарламент.

Как сообщало ИА Регнум, 15 мая было совершено покушение на премьер-министр Словакии Роберта Фицо, когда он проводил встречу с жителями словацкого города Гандловы. Нападавший произвёл пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте. В покушении на премьера обвинили 71-летнего писателя Юрая Цинтулу, он признал вину.

Фицо отметил, что не чувствует ненависти к человеку, который напал на него. Он добавил, что не будет предпринимать в отношении стрелявшего в него каких-либо юридических действий, а также не намерен требовать компенсации ущерба. Премьер Словакии отметил, что рассчитывает вернуться к работе в конце июня или начале июля.