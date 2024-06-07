Москва, 7 июня, 2024, 17:13 — ИА Регнум. Следственный комитет России установит всех причастных к обстрелу мирных жителей Луганска и Белгородской области. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Следственный комитет России будет расследовать преступления ВФУ в отношении мирных жителей Луганска и Белгородской области», — сказано в сообщении.

В ведомстве пообещали детально установить обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка.

Как передавало ИА Регнум, днём 7 июня украинские войска нанесли массированный ракетный удар по Луганску. Это привело к полному обрушению подъезда в пятиэтажном жилом доме.

Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщила, что, согласно последним данным, в результате ракетного удара ВСУ погибли четыре человека, ещё 43 получили ранения.

Минобороны России сообщило, что ВСУ для удара по городу использовали ракеты ATACMS. Средства ПВО сбили четыре из пяти запущенных боезарядов. Одна ракета повредила два многоквартирных дома. В ведомстве подчеркнули, что украинские боевики целенаправленно старались нанести удар по мирным гражданам.

По данным глава ЛНР Леонида Пасечника, в результате удара ВСУ повреждения получили более 30 многоэтажных домов.

Кроме того, в белгородском селе Новопетровка Валуйского городского округа дрон ВСУ атаковал автомобиль, в котором находилась семья из трех человек. В результате атаки погибла женщина, еще два человека пострадали. Мужчина получил множественные осколочные ранения и переломы ног, у его жены — множественные слепые осколочные ранения лица и грудной клетки.