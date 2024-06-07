* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 7 июня, 2024, 20:21 — ИА Регнум. Имущество экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и бывшего руководителя «Менатепа» Платона Лебедева на сумму почти 10 млрд рублей обращено в доход государства. Об этом 7 июня сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

ТАСС / Станислав Красильников

По его словам, ранее по искам Генпрокуратуры в доход государства также обращено имущество, приобретённое данными лицами в элитном коттеджном посёлке Одинцовского района Московской области для легализации преступного дохода.

«Стоимость этой недвижимости оценивается в 9 млрд рублей. Также ранее в счёт оплаты долга в казну поступило имущество ещё на 900 млн рублей», — сказал Краснов.

Как передавало ИА Регнум, ранее Генпрокуратура обратилась с иском об обращении в доход государства почти 1 млрд рублей и около 2 млн долларов со счетов Ходорковского, Лебедева и Сибирской лизинговой компании.

В январе 2024 года Одинцовский городской суд удовлетворил иск об изъятии у них коттеджного посёлка «Яблоневый сад». Недвижимость обратили в доход государства в рамках судебного разбирательства по делу об экономических преступлениях, связанных с группой «Менатеп».

Также в январе Ходорковского вновь объявили в розыск после возбуждения уголовного дела о фейках о российской армии. До этого его разыскивали в рамках уголовного дела об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, но эту карточку розыска позднее изъяли.