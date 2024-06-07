Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 18:31 — ИА Регнум. Газпромбанк обсудил существующие практики, перспективы развития и направления сближения подходов к финансированию переходных проектов на международном рынке и, в частности, на пространстве БРИКС. Дискуссия состоялась в ходе сессии «Переходное финансирование: открывая возможности для энергоперехода в БРИКС» на полях Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба финансовой организации.

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Эксперты отметили о роль переходного финансирования в разрезе стратегических интересов стран БРИКС, подчеркнув необходимость гармонизации методологической базы и инструментов переходного финансирования, механизмах, способствующих повышению научной обоснованности стратегий в области энергоперехода.

В дискуссии участвовали президент шестьдесят седьмой сессии Генеральной Ассамблеи ООН Вук Еремич, заместитель председателя межправительственной группы экспертов по изменению климата Рамон Пикс-Мадруга, управляющий партнер, ECube Investment Advisors, член финансовой группы делового совета БРИКС Рита Рой Чоудри и другие. Модерировала сессию первый вице-Президент Газпромбанка Екатерина Салугина-Сороковая.

«Долгое время переходное финансирование оставалось за скобками обсуждений на международном уровне, но в прошлом году на Конференции сторон РКИК ООН в Дубае было признано, что без такого финансирования целей Парижского соглашения не достичь», — прокомментировала Салугина-Сороковая. По ее словам, для стран БРИКС это открывает огромные возможности. Она подчеркнула, что признание того, что переходные инвестиции соответствуют целям устойчивого развития, позволит сохранить доступ углеродоемких отраслей к международным финансам.

«Пространство БРИКС — та самая площадка, на которой крайне важно договариваться о методологических подходах к переходному финансированию, чтобы все секторы экономики полноценно участвовали в технологической модернизации и сокращении выбросов», — сказала Салугина-Сороковая.

Первый замминистра экономического развития Илья Торосов отметил, что один из приоритетов России на COP29 станет финансовая повестка. По его словам, на предстоящей конференции необходимо определить, что включать в «климатическое финансирование», и зафиксировать общее понимание направлений распределения средств, например, через таксономии «зеленых» и переходных проектов.

Торосов напомнил, что в 2021 году Минэкономразвития разработало и утвердило критерии зеленых и адаптационных проектов. «Обеспечение финансирования для таких проектов позволит достичь целей снижения выбросов парниковых газов», — сказал замминистра. Он добавил, что такие проекты уже реализуются в различных сферах экономики, таких как энергетика, строительство, промышленность, транспорт, с/х, сфера обращения с отходами.

В свою очередь, в 2023-м ведомство утвердило критерии социальных проектов в 11 социальных сферах. «В странах БРИКС и во всем мире социальная таксономия утверждена только в России. Предлагаем двигаться совместно и по этому треку», — заключил Торосов.