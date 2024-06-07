Луганск, 7 июня, 2024, 12:54 — ИА Регнум. Количество пострадавших после обстрела Луганска со стороны ВСУ возросло до 22. Об этом сообщила пресс-служба правительства ЛНР.

Правительство ЛНР

«Количество пострадавших возросло до 22 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела пострадали двое детей — мальчики 16 и восьми лет. Их оперативно госпитализировали, характер травм не представляет угрозы для жизни.

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Как передавало ИА Регнум, ранее 7 июня Анна Романова, пресс-секретарь главы ЛНР Леонида Пасечника, сообщила, что ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет ATACMS, большую часть которых сбила система противовоздушной обороны. Были зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.

После ракетного удара ВСУ в Луганске обрушился подъезд жилого дома, рассказал в свою очередь военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Под завалами дома после удара ВСУ находятся люди, которые просят эвакуации, спасатели делают всё возможное, сообщила военная комендатура.