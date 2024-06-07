Луганск, 7 июня, 2024, 12:33 — ИА Регнум. Под завалами дома после удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) находятся люди, которые просят эвакуации. Об этом сообщает военная комендатура.

Кадр из видео

Отмечается, что спасатели делают всё возможное, чтобы спасти людей из-под завалов дома.

Как передавало ИА Регнум, 7 июня ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет ATACMS, большую часть из которых сбила система противовоздушной обороны. В результате ударов пострадали 20 человек, включая восьмилетнего ребёнка. Также обрушился подъезд одного из жилых домов.

Вечером 27 мая ВСУ ударили по Луганску ракетами с кассетными боеприпасами. По данным главы ЛНР Леонида Пасечника, после этого началось возгорание. К месту пожара выехали сотрудники экстренных служб. Пасечник заверил, что ситуация находится под его личным контролем.