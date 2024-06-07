В Луганске под завалами дома после ударов ВСУ оказались люди
Комендатура: под завалами после удара ВСУ по Луганску остаются люди
Луганск, 7 июня, 2024, 12:33 — ИА Регнум. Под завалами дома после удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) находятся люди, которые просят эвакуации. Об этом сообщает военная комендатура.
Отмечается, что спасатели делают всё возможное, чтобы спасти людей из-под завалов дома.
Как передавало ИА Регнум, 7 июня ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет ATACMS, большую часть из которых сбила система противовоздушной обороны. В результате ударов пострадали 20 человек, включая восьмилетнего ребёнка. Также обрушился подъезд одного из жилых домов.
Вечером 27 мая ВСУ ударили по Луганску ракетами с кассетными боеприпасами. По данным главы ЛНР Леонида Пасечника, после этого началось возгорание. К месту пожара выехали сотрудники экстренных служб. Пасечник заверил, что ситуация находится под его личным контролем.