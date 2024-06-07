Луганск, 7 июня, 2024, 11:46 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ), предварительно, выпустили по Луганску не менее шесть ракет ATACMS, большая часть из которых были сбиты системой противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщила пресс-секретарь главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Анна Романова.

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«Выпустили не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большинство ракет сбили ПВО», — сообщила пресс-секретарь главы республики.

По предварительной информации, в результате обстрела пострадали 20 человек, включая 8-летнего ребёнка. Также есть повреждения гражданской инфраструктуры, сообщила Романова. Все оперативные и спасательные службы выехали на место.

Как передавало ИА Регнум, вечером 27 мая ВСУ ударили по Луганску ракетами с кассетными боеприпасами. По данным главы ЛНР Леонида Пасечника, после этого началось возгорание. К месту пожара выехали сотрудники экстренных служб. Пасечник заверил, что ситуация находится под его личным контролем.

На следующий день, 28 мая, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник проинформировал о ещё двух громких прилётах в Луганске в том же районе города, который ранее ВСУ пытались атаковать ракетами.

В посёлке Юбилейное в Луганской Народной Республике 21 мая в результате обстрела со стороны киевского режима были повреждены почти 30 многоквартирных домов, сообщил замначальника управления обеспечения жизнедеятельности города Луганска Владимир Новиков.

20 мая ВСУ нанесли ракетный удар по жилому массиву посёлка Юбилейное в Луганске французскими ракетами SCALP-EG. По данным регионального минздрава, в результате пострадали 12 человек, у всех осколочные ранения.