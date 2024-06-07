Будапешт, 7 июня, 2024, 12:53 — ИА Регнум. В европейских странах царит военный психоз, который в итоге приведёт к отправке западных войск на Украину, заявил в эфире радиостанции Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

По его словам, если СМИ начинают писать о чём-то как о возможности, то это значит, что в верхах вопрос уже решён.

«Это не угрозы, это уже факты», — сказал Орбан.

Он добавил, что «только слепой» не может видеть, что в странах Европы сегодня царит «военный психоз», логическим итогом которого станет отправка западных войск на территорию Украины.

Как передавало ИА Регнум, ранее Орбан заявил, что западные страны приблизились к точке невозврата в конфликте на Украине, который способен привести их к прямому столкновению c Россией.

Франция планирует согласовать передачу Украине истребителей Mirage 2000-5, заявил 6 июня президент страны Эммануэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2. Кроме того, по словам президента, в скором времени французские инструкторы приступят к обучению пилотов ВСУ.

Также Макрон заявил, что Франция разрешила Украине применять своё оружие для нанесения ударов по России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин и военные на фоне заявлений об одобрении ударов ВСУ натовским оружием по РФ принимают соответствующие контрмеры и готовятся к ним.

По словам представителя Кремля, Запад пока не пришёл к единому мнению по вопросу использования западного оружия. Некоторые члены альянса уже начали задаваться вопросом, стоит ли продолжать эскалацию конфликта. Но у западных представителей военный оголтелый запал начинает доминировать, поэтому России нужно принимать меры и продолжать специальную военную операцию, пояснил Песков.