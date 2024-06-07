Париж, 7 июня, 2024, 07:12 — ИА Регнум. Глава французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо раскритиковал решение президента страны Эммануэля Макрона отправить киевской армии истребители Mirage.

Иван Шилов ИА Регнум Эммануэль Макрон

Политик назвал Макрона «сумасшедшим» и в очередной раз призвал прекратить снабжать Украину оружием и оказывать военную помощь.

«Макрон абсолютно сумасшедший! Он объявил о передаче Украине боевых самолетов Mirage 2000-5, чем ещё больше обирает французскую армию и ещё больше приближает третью мировую войну!» — написал Филиппо на своей странице в соцсети X.

Лидер партии также подчеркнул, что военную повестку необходимо сорвать как можно скорее.

«Эта не наша война! Нам нужен мир!» — добавил Флориан Филиппо.

Как сообщало ИА Регнум, Украина ещё в феврале обсуждала с Францией возможность передачи ВСУ истребителей Mirage, заявлял глава киевского режима Владимир Зеленский французскому телеканалу LCI.

Mirage 2000 — многоцелевой истребитель четвёртого поколения. Его разработали в 1970-х годах и приняли на вооружение во Франции в 1984 году. Производство этих самолётов прекратили в 2007 году.

Франция планирует согласовать передачу Украине истребителей Mirage 2000-5, заявил 6 июня Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2. Кроме того, по словам президента, в скором времени французские инструкторы приступят к обучению пилотов ВСУ.

Макрон заверил, что Франция разрешает Украине применять своё оружие для нанесения ударов по России.