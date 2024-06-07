США, 7 июня, 2024, 11:04 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден не поддержал идею президента Франции Эмманюэля Макрона отправить на Украину военных инструкторов НАТО. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Pool/Global Look Press Президент США Джо Байден и президент Франции Эмманюэл Макрон

По данным американского СМИ, во время недавнего телефонного разговора с Байденом Макрон предложил направить западные войска на Украину для обучения украинских солдат. Американский президент, утверждают источники издания, не поддержал идею французского лидера. Он добавил, что отправка войск из любой страны Североатлантического альянса «в зону, где они могут оказаться на линии огня», приведет к возможным негативным последствиям и эскалации конфликта. Байдена обеспокоили потенциальные последствия такого решения, к итоговому выводу лидеры двух стран так и не пришли.

Впервые вопрос о возможности отправки западных войск на Украину Макрон поднял ещё в феврале этого года. По данным американского информационного агентства Bloomberg, он вёл переговоры о том, чтобы создать коалицию по подготовке армии Вооружённых сил Украины (ВСУ). Он объявил, что Франция предлагает «подготовить 4500 украинских солдат, вооружить их, обучить, обеспечить их боеприпасами, оружием, которое позволит им защищать свою землю». Французский лидер уточнил: речь не идет о том, чтобы французы «поехали в зону боевых действий», и добавил, что решение не должно быть воспринято как «агрессия по отношению к России».

Ранее премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявлял о том, что планов у государства на отправку своих военных на Украину нет. Он отметил, что, несмотря на многочисленные обсуждения этой идеи внутри правительства, позиция останется неизменной.

Ввод западных войск на Украину станет ещё одним шагом к глобальному конфликту. Об этом 28 мая на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан заявил президент России Владимир Путин. Он также подчеркнул, что иностранный контингент, который присутствует на Украине, будет находиться в зоне поражения Вооружённых сил России.