Париж, 6 июня, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь сообщил, что государство не планирует отправлять своих военных на Украину. Об этом он рассказал в интервью местному телеканалу France 2, которое было опубликовано в четверг, 6 июня.

STEPHANE DE SAKUTIN/POOL Премьер-министр Франции Габриэль Атталь

Он отметил, что, несмотря на многочисленные обсуждения этой идеи внутри правительства, позиция останется неизменной.

«Планов такого рода нет. Вы знаете, мы много обсуждали этот вопрос», — поделился премьер-министр Франции во время беседы с журналистами.

В начале мая президент Франции Эммануэль Макрон допустил рассмотрение вопроса отправки французских войск на территорию Украины при двух выдвинутых им условиях: Киев должен сам попросить эту помощь, и Вооружённые силы РФ должны прорвать линию фронта.

Во время одного из брифингов пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Франции, заявив, что риторика Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину является небезопасной.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что любые французские военные на Украине представляют законную цель для Вооружённых сил России.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава минобороны ФРГ Борис Писториус, отвечая на вопросы депутатов бундестага, заявил, что Германия не собирается отправлять своих солдат на Украину. Также о подобных планах правительству ФРГ не сообщали и другие страны ЕС.