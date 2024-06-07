Москва, 7 июня, 2024, 06:25 — ИА Регнум. В отношении киргизского таксиста Аипбека Латипова, который высадил участников спецоперации из автомобиля в Москве, уголовное дело прекращено с формулировкой «в связи с отсутствием состава преступления». Об этом сообщили журналистам 6 июня в МИД Киргизии.

Водитель такси

Как пояснили в ведомстве, мужчина обратился в посольство Кыргызской Республики в Москве, и ему была оказана необходимая консульская правовая помощь.

«В МИД РФ была направлена нота с просьбой об объективном и всестороннем рассмотрении уголовного дела. В результате в связи с отсутствием состава преступления уголовное разбирательство прекращено», — добавили в дипмиссии.

Как сообщало ИА Регнум, конфликт с участием 24-летнего таксиста произошёл в Москве ночью 2 июня. Водитель высадил трёх участников СВО на МКАД, отказавшись продолжать поездку. Пассажиры записали видеоролик и выложили его в соцсети. По их словам, причиной конфликтной ситуации якобы стал их разговор между собой, в том числе и обсуждение теракта в «Крокус Сити».

СКР возбудил уголовное дело о возбуждении ненависти. Глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования этого дела.

ИА Регнум связалось с водителем и узнало его версию случившегося. Он рассказал, что участники СВО якобы были в нетрезвом состоянии и грубили ему, а также уже во время поездки изменили способ оплаты. Отъехав от места происшествия, таксист позвонил в полицию, сообщил о произошедшем, но в итоге от приезда наряда отказался.

6 июня стало известно, что Латипова допросили в качестве свидетеля и отпустили.

Поздно вечером 3 июня мужчину задержали (Латипов снимал комнату в квартире 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны). Оперативники доставили его к следователям.