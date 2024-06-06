Москва, 6 июня, 2024, 13:58 — ИА Регнум. 24-летнего таксиста Аипбека Латипова, фигуранта уголовного дела о скандале на МКАД с участниками СВО, допросили в качестве свидетеля и отпустили.

ИА Регнум Таксист Аипбек Латипов

Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело после публикации в Сети ролика, снятого бойцами СВО. Мужчины утверждали, что таксист высадил их на МКАД и отказался везти дальше — якобы из-за того, что они между собой громко обсуждали теракт в «Крокус Сити».

Уголовное дело изначально было возбуждено в отношении неустановленного водителя, который, по версии следствия, «критиковал граждан Российской Федерации, выражал положительные отзывы о лицах, совершивших теракт в «Крокус Сити Холл» и угрожал применением насилия в отношении пассажиров».

ИА Регнум пообщалось со всеми сторонами конфликта. Владелец таксопарка (примечательно, что таксопарк носит наименование «Патриот») Килдибек Амиров в разговоре с журналистами заявил, что не собирается разбираться в причинах поступка водителя, а просто уволит его за нарушение регламента. Таксист Аипбек Латипов рассказал свою версию случившегося. По его словам, он высадил пьяную компанию, потому что испугался, что они не расплатятся с ним или нападут на него, поскольку маршрут поездки составлял порядка 100 км, а уже в пути пассажиры сменили способ оплаты с безналичного на наличный. Пассажир — 44-летний ранее судимый за убийство и нанесение тяжких телесных повреждений Кирилл Н. — в беседе с ИА Регнум повторил свой рассказ про «Крокус» и заявил, что он и его товарищи были трезвы или почти трезвы.

Социальные сети 44-летний Кирилл Н. — свидетель по делу о разжигании ненависти — ранее судим за убийство и нанесение тяжкого вреда здоровью

После беседы с журналистами телефон 24-летнего Аипбека Латипова на некоторое время оказался недоступен. Как оказалось, поздно вечером 3 июня мужчину задержали (Латипов снимал комнату в квартире 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны). Оперативники доставили его к следователям.

Однако после допроса Аипбека отпустили. «На данный момент в материалах дела таксист не является обвиняемым, — рассказал источник ИА Регнум, знакомый с ситуацией. — Из противоправных действий, которые ему вменили — проживание в Москве не по месту регистрации. За подобное нарушение предусмотрен штраф от 5 до 7 тыс рублей. Кроме того, за это нарушение ему грозит выдворение из России».

Адвокат Латипова сообщил ИА Регнум, что его клиенту в связи с проживанием не по месту регистрации хотели вменить еще одно уголовно наказуемое деяние — подделку документов. «Моему клиенту обвинение в настоящий момент не предъявлено. Дело изначально было возбуждено по факту, а не в отношении конкретного лица, — рассказал ИА Регнум Эрланбек Токтосунов. — Сейчас мой клиент имеет статус подозреваемого. Остальные документы следствие пока предоставлять не хочет, но и брать под стражу нашего парня желания тоже не проявляет».

По мнению адвоката, подобное положение дел связано с тем, что до сих пор никак не квалифицированы действия пассажиров такси. А между тем в них усматриваются признаки хулиганства. При этом уголовные дела по статье «Хулиганство» (ст 213 УК РФ), так же как и дела о возбуждении ненависти и вражды (ст. 282 УК РФ), могут быть возбуждены «по факту», на основании видеозаписи, завирусившейся в интернете.

«На видео видно, как пассажиры нападают на моего клиента, гоняются за ним, а не наоборот», — добавил Токтосунов.

На момент публикации ИА Регнум не располагает официальными комментариями следственных органов.