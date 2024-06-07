Мехико, 7 июня, 2024, 05:00 — ИА Регнум. Организаторы саммита по конфликту на Украине отправили приглашение Мексике для участия, но власти приняли решение отказаться от приглашения.

pxhere.com Флаг Мексики

Латиноамериканской делегации на саммите в Швейцарии 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке не будет.

«Мексика не будет участвовать. Наша страна выступает за мир, поэтому мы ожидаем, что появится возможность провести переговоры, в которых будут задействованы обе стороны конфликта», — сообщили «Известиям» в посольстве Мексики.

Как сообщало ИА Регнум, так называемый «мирный» саммит в Швейцарии станет пустым времяпрепровождением, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Москва, тем не менее, будет внимательно наблюдать за данным мероприятием, добавил Песков.

Кремль и МИД неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году.

Россия не будет участвовать в конференции в Швейцарии, которая пройдёт в июне 2024 года, как и в любых других переговорах по Украине, на которых пытаются продвигать так называемую формулу Зеленского, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он назвал конференцию попыткой сформулировать ультиматум для России.