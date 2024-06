Париж, 7 июня, 2024, 04:21 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский на церемонии в Нормандии по случаю 80-летия высадки войск союзников на пляже Омаха 6 июня выразил надежду на аналогичную «высадку» на Украине. Трансляция торжеств опубликована Елисейским дворцом.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский

Зеленского, стоявшего рядом с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время фотографирования, спросили, ожидает ли он однажды «высадку на Украине», так называемый D-Day (общепринятое американское военное обозначение дня начала какой-либо военной операции).

«Я надеюсь на это», — ответил Зеленский.

Макрон при этом заулыбался, подмигнул и приобнял Зеленского, и пожал руку.

Как сообщало ИА Регнум, член Совета Федерации Алексей Пушков напомнил, что союзники в Нормандии не смогли бы высадиться без побед, одержанных советскими солдатами. Он подчеркнул, что Красная армия разбила две трети дивизий нацистской Германии.

Британский военный историк Макс Хастингс, автор книги Overlord. D-Day and the Battle for Normandy (в советском издании «Операция «Оверлорд»: как был открыт второй фронт») признавал: в Лондоне хотели бы избежать участия королевских вооружённых сил в десанте в Нормандии, переложив всю тяжесть на советских союзников, — что вызвало неудовольствие даже у американцев.

6 июня 1944 года («День Д») началась операция «Оверлорд», она завершилась в конце августа.