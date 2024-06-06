Нью-Йорк, США, 6 июня, 2024, 18:48 — ИА Регнум. Россия в ближайшее время планирует начать военно-морские учения в Карибском регионе, сообщило американское издание CBS со ссылкой на американского чиновника.

Минобороны России

По его данным, учения предполагают заходы российских кораблей в порты Кубы и остановки в Венесуэле. Также, добавил он, в регионе возможны размещение или полёты некоторых российских самолётов. Американский чиновник отметил, что активность российских военно-морских сил активизировалась из-за поддержки Украины со стороны США.

Источник издания также отметил, что Соединённые Штаты не рассматривают этот шаг с участием относительно небольшого числа кораблей и самолётов как угрозу, но ВМС США будут следить за учениями.

Летом 2023 года по итогам саммита ЕС-СЕЛАК (Сообщество латиноамериканских и карибских государств) сообщалось, что Евросоюз не добился успеха в навязывании странам Сообщества Латинской Америки и Карибского бассейна осуждения России по ситуации на Украине.

Как передавало ИА Регнум, 5 июня на встрече с руководителями международных информационных агентств президент России Владимир Путин заявил, что Россия вправе поставить своё вооружение в регионы, откуда ожидаются чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине. При этом он не раскрыл, в какие именно страны возможна поставка вооружения.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, на Западе уже услышали сигнал Путина о готовности РФ поставлять оружие противникам западных стран. также он отметил, что Россия вправе не называть регионы таких возможных поставок.

4 июня координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США одобрили Украине только «точечное и ограниченное» применение американского оружия по территории России для срыва атак. Речь идёт о прилегающих к Харьковской области районах. При этом остаётся в силе запрет на использование средств дальнего огневого поражения против целей внутри России, подчеркнул координатор.

Президент США Джо Байден, в свою очередь, 6 июня отметил, что Соединённые Штаты не намерены разрешать Вооружённым силам Украины (ВСУ) использовать американское оружие для нанесения ударов по Москве и Кремлю.