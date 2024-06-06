Москва, 6 июня, 2024, 20:39 — ИА Регнум. В Харьковской области в районе города Волчанск погибли 16-летняя девушка-снайпер, а также операторы БПЛА, одному из которых тоже было 16 лет, сообщает 6 июня Telegram-канал «Пограничник из ада».

Дарья Драй ИА REGNUM

«В районе Волчанска ликвидирован снайпер. Снайпером оказалась девушка 16-ти лет, которая хладнокровно открывала огонь по нашим мужчинам», — сказано в сообщении.

Автор канала с позывным Музыкант уточнил, что также были ликвидированы операторы FPV-дронов ВСУ. Одному из них тоже было 16 лет.

«На пульте ставил кресты поражённых целей. Не удивлюсь, что именно подростки и занимаются убийством мирных жителей нашего приграничья», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, в мае российский снайпер ликвидировал в зоне специальной военной операции боевика ВСУ, носившего каску с символикой СС.

В апреле военный корреспондент Руслан Татаринов информировал о ликвидации в зоне специальной военной операции на Украине элитного снайпера ВСУ с позывным Шаман.

В этом же месяце российский снайпер с позывным Дым ликвидировал нескольких афроамериканских наёмников в городе Светлодарске в Артёмовском районе ДНР. По словам российского военного, бойцы ВСУ обезобразили лица убитых, чтобы в дальнейшем их не смогли опознать.

Снайперы ВС России ранее отмечали, что относят иностранных наёмников к приоритетным целям в зоне СВО.