Москва, 6 мая, 2024, 08:18 — ИА Регнум. Российский снайпер ликвидировал в зоне специальной военной операции боевика ВСУ, носившего каску с символикой СС, пишет Lenta.ru.

MOD Russia/Global Look Press

«Ликвидировали украинского военного, который ходил в каске времён войны, на которой были нарисованы руны СС», — сообщил российский военный.

По его словам, в качестве доказательства его группа забрала каску.

Как передавало ИА Регнум, ранее в австрийском городе Браунау-ам-Инн полицейские арестовали четырёх немцев за возложение цветов к дому, где 20 апреля родился лидер нацистской Германии Адольф Гитлер. Во время задержания одна из участников акции заявила о шуточном характере и отсутствии планов восхвалять Гитлера. Однако в ходе досмотра у них в телефонах была обнаружена переписка с нацистской символикой.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что сочувствия к нацистам в России нет и никогда не будет.

Новейшие украинские неонацисты напоминают собственных идеологических предков, сотрудничавших с Гитлером во время Великой Отечественной войны — те начали делать вид, что отказались от своих взглядов, только после того, как поняли, что нацизм обречён, отмечал глава государства.