Москва, 30 апреля, 2024, 16:26 — ИА Регнум. Российские военные ликвидировали в зоне специальной военной операции на Украине элитного снайпера ВСУ с позывным Шаман, сообщил военный корреспондент Руслан Татаринов в Telegram-канале «Шепот фронта».

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

«Сообщают о ликвидации суперснайпера Евгения Сливка [Шаман] из г. Ирпень», — написал военкор.

Как уточнил Татаринов, украинского снайпера ликвидировал российский стрелок из Татарстана.

Как сообщало 27 апреля ИА Регнум, российский снайпер с позывным Дым ликвидировал нескольких афроамериканских наёмников в городе Светлодарске в Артёмовском районе ДНР. По словам российского военного, бойцы ВСУ обезобразили лица убитых, чтобы в дальнейшем их не смогли опознать. Снайперы ВС России относят иностранных наёмников к приоритетным целям в зоне СВО.

В октябре 2023 года российские военные в ходе спецоперации ликвидировали командира спецназа ВСУ Андрея Кудабекова. Он был командиром одного из националистических формирований особого назначения, а также активно участвовал в киевском майдане зимой 2013–2014 годов.