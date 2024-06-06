Москва, 6 июня, 2024, 19:16 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении 24-летнего таксиста Аипбека Латипова, который высадил участников спецоперации на МКАД, прекращено, сообщили журналистам 6 июня в МИД Киргизии.

РИА Новости / Наталья Селиверстова

«В связи с отсутствием состава преступления уголовное разбирательство в отношении гражданина Кыргызстана прекращено», — сказали в диппредставительстве.

Также представитель пресс-службы киргизского министерства добавил, что таксисту была оказана необходимая консульская правовая помощь. Кроме того, в адрес МИД России была направлена официальная нота с просьбой об объективном и всестороннем рассмотрении возбуждённого уголовного дела в отношении данного гражданина.

Как передавало ИА Регнум, скандал с участием таксиста произошёл в Москве ночью 2 июня. Водитель высадил трёх участников СВО прямо на МКАД, отказавшись продолжать поездку. После инцидента пассажиры записали видеоролик и выложили его в соцсети. По их словам, причиной конфликтной ситуации якобы стал их разговор между собой, в ходе которого они обсуждали теракт в «Крокус Сити».

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Следственный комитет возбудил уголовное дело о возбуждении ненависти. А председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад от исполняющего обязанности руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Виталия Саксина о ходе расследования этого дела.

ИА Регнум связалось с водителем и узнало его версию случившегося. Он рассказал, что участники СВО якобы были пьяны и грубили ему, а также уже во время поездки изменили способ оплаты. Уже отъехав от места конфликта, водитель позвонил в полицию, сообщил о произошедшем, но в итоге от приезда наряда отказался. После этого позвонил в «Яндекс», ему там предложили вернуться и выполнить заказ, но водитель испугался, выждал некоторое время, после чего завершил заказ.

6 июня стало известно, что Латипова допросили в качестве свидетеля и отпустили.