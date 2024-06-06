Техас, США, 6 июня, 2024, 19:58 — ИА Регнум. Компания SpaceX завершила четвертые летные испытания прототипа многоразовой транспортной системы Starship. Впервые в истории тестовых запусков корабль смог успешно приводниться в Индийском океане. Трансляция этого события велась на аккаунте SpaceX в соцсети X.

Кадр из соцсети

Ракету запустили со стартовой площадки космодрома в Бока-Чика (штат Техас) в 15:52 по московскому времени. И почти через час, в 16:57 стало известно о приводнении космического корабля в Индийском океане. По данным компании, Starship был частично поврежден. От ракеты отломились части обшивки, которые разбили камеру. Во время запуска SpaceX писала, что, учитывая три несостоявшихся запуска, для нынешнего испытания была поставлена задача пережить экстремально высокие температуры при выходе в атмосферу.

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Главная цель этого запуска — проверить возможность ускорителя ракеты и самого корабля вернуться на Землю, приводнившись в океан. Для этого, находясь в нескольких километрах от поверхности воды, корабль занял вертикальное положение и лишь затем вошел в воду.

Компания SpaceX занимается улучшением Starship для будущих дальних космических полетов. Дебютный запуск кораблясостоялась в апреле 2023 года. Практически сразу после старта он завершился аварией — ракета взорвалась при взлете. Второй испытательный запуск был проведен уже в ноябре прошлого года. Однако после успешного разделения ступеней Starship разрушился, не достигнув орбиты.

Третья попытка запуска прототипа Starship была предпринята в марте этого года. В тот день компания сообщила о потере связи с кораблем на 49-й минуте его полета при входе аппарата в атмосферу на высоте 77 км. Позже стало известно о том, что корабль Starship все же не добрал до орбиты около 500 м/с скорости и его двигатели выключились на высоте 150 км.