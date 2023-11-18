Взрыв первой ступени ракеты Starship сняли на видео
SpaceX опубликовал момент взрыва первой ступени ракеты Starship
Вашингтон, 18 ноября, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Момент отделения и взрыва первой ступени ракеты Starship, создаваемой для миссий на Луну и Марс, попал на видео. Видеозапись разместила компания-разработчик SpaceX на YouTube-канале.
На кадрах видно, как первая ступень сверхтяжелой ракеты Starhip взорвалась почти сразу после отделения от корабля.
Как сообщало ИА Регнум, второй запуск сверхтяжёлой ракеты Starship со стартовой площадки компании SpaceX 18 ноября закончился неудачей. Запуск прошёл в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас в 16:00 по мск. Связь с кораблём потеряли примерно через 10 минут полёта.
Планировалось, что в ходе второго тестового орбитального полёта после отделения от носителя корабль выполнит один неполный виток вокруг Земли и совершит управляемое приводнение в Тихом океане.
Первый испытательный запуск ракеты-носителя SpaceX, который прошёл 20 апреля, также закончился провалом. Спустя несколько минут после запуска произошло нештатное отделение второй ступени ракеты. Ракета взорвалась в воздухе на пятой минуте полёта.