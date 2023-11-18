Вашингтон, 18 ноября, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Момент отделения и взрыва первой ступени ракеты Starship, создаваемой для миссий на Луну и Марс, попал на видео. Видеозапись разместила компания-разработчик SpaceX на YouTube-канале.

Кадр из видео

На кадрах видно, как первая ступень сверхтяжелой ракеты Starhip взорвалась почти сразу после отделения от корабля.

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Как сообщало ИА Регнум, второй запуск сверхтяжёлой ракеты Starship со стартовой площадки компании SpaceX 18 ноября закончился неудачей. Запуск прошёл в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас в 16:00 по мск. Связь с кораблём потеряли примерно через 10 минут полёта.

Планировалось, что в ходе второго тестового орбитального полёта после отделения от носителя корабль выполнит один неполный виток вокруг Земли и совершит управляемое приводнение в Тихом океане.

Первый испытательный запуск ракеты-носителя SpaceX, который прошёл 20 апреля, также закончился провалом. Спустя несколько минут после запуска произошло нештатное отделение второй ступени ракеты. Ракета взорвалась в воздухе на пятой минуте полёта.