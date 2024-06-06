«Росатом» инветсирует 7,4 млрд рублей в производство РЗМ в Прикамье
Росатом вложит 7,4 млрд руб. в производство редкоземельных металлов в Соликамске
Санкт-Петербург, 6 июня, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Российская государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» инвестирует 7,4 млрд рублей в проект строительства производства редкоземельных металлов в Соликамске Пермского края, соответствующее соглашение о намерениях подписали глава региона Дмитрий Махонин и первый заместитель гендиректора АО «Атомредметзолото» (горнорудный дивизион «Росатома») Алексей Шеметов на петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Стороны проработают возможность выполнения инвестпроекта по строительству разделительного производства редкоземельных металлов на промплощадке «Соликамского магниевого завода».
«Предполагаемый объем инвестиций для реализации проекта — 7,4 млрд рублей. Планируется, что производство начнет работу в IV квартале 2026 года», — сообщили в «Атомредметзолото».
Отмечается, что объём выпуска готовой продукции составит 2,5 тыс. тонн редкоземельных металлов ежегодно, также будет создано более 200 новых рабочих мест.
Как передавало ИА Регнум, ранее 6 июня спецпредставитель по развитию Арктики «Росатома» Владимир Панов в ходе сессии «Северный морской путь: расширяя арктические горизонты» на ПМЭФ-2024 сообщил, что госкорпорация планирует в текущем году перевезти по Северному морскому пути (СМП) рекордный объём транзитных грузов в объёме 3 млн тонн.
Также он отметил, что Росатом планирует запуск пилотного проекта по организации речных перевозок с Урала к портам Северного морского пути.
XXVII Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Советник президента, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков 31 мая сообщил, что своё участие в форуме к настоящему времени подтвердили 136 стран и территорий. Главной темой станет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».