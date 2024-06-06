Санкт-Петербург, 6 июня, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Российская государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» инвестирует 7,4 млрд рублей в проект строительства производства редкоземельных металлов в Соликамске Пермского края, соответствующее соглашение о намерениях подписали глава региона Дмитрий Махонин и первый заместитель гендиректора АО «Атомредметзолото» (горнорудный дивизион «Росатома») Алексей Шеметов на петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Пресс-служба Росатома

Стороны проработают возможность выполнения инвестпроекта по строительству разделительного производства редкоземельных металлов на промплощадке «Соликамского магниевого завода».

«Предполагаемый объем инвестиций для реализации проекта — 7,4 млрд рублей. Планируется, что производство начнет работу в IV квартале 2026 года», — сообщили в «Атомредметзолото».

Отмечается, что объём выпуска готовой продукции составит 2,5 тыс. тонн редкоземельных металлов ежегодно, также будет создано более 200 новых рабочих мест.

Как передавало ИА Регнум, ранее 6 июня спецпредставитель по развитию Арктики «Росатома» Владимир Панов в ходе сессии «Северный морской путь: расширяя арктические горизонты» на ПМЭФ-2024 сообщил, что госкорпорация планирует в текущем году перевезти по Северному морскому пути (СМП) рекордный объём транзитных грузов в объёме 3 млн тонн.

Также он отметил, что Росатом планирует запуск пилотного проекта по организации речных перевозок с Урала к портам Северного морского пути.

XXVII Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Советник президента, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков 31 мая сообщил, что своё участие в форуме к настоящему времени подтвердили 136 стран и территорий. Главной темой станет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».