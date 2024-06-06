Санкт-Петербург, 6 июня, 2024, 14:39 — ИА Регнум. Объем телефонного мошенничества в России постоянно растет. Чтобы понять его реальные объемы, необходимы расчеты алгоритмов, так как не все граждане заявляют о таких случаях. Об этом заявил журналистам в ходе Петербургского международного экономического форума зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенник

«Если вывести формулу расчета, то получается, что граждане теряют около 250 млрд рублей в год от телефонного мошенничества — цифра колоссальная», — заявил Кузнецов.

«Если разложить все действия мошенника на этапе, то появится схема, по которой это осуществляется. Необходимо перекрывать мошеннику кислород на всех уровнях», — сказал Кузнецов. В частности, среди этих этапов он перечислил покупку мошенниками карт и сим-боксов.

Зампред Сбербанка отметил, что властям и бизнесу необходимо искать решения проблемы вместе. В качестве примера он привел сотрудничество Сбера и «Билайна» в области противодействия телефонному мошенничеству.