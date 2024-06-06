Санкт-Петербург, 6 июня, 2024, 13:48 — ИА Регнум. Зампред Сбербанка Кирилл Царёв заявил, что в Сбере не ожидают повышения ставки по образовательным кредитам. Об этом он рассказал в ходе общения с представителями СМИ после собственной сессии Сбера на Петербургском международном экономическом форуме.

Иван Шилов ИА Регнум Сбер

«Мы не ожидаем роста ставки по образовательным кредитам», — сказал Царев. Ставка составляет 3% на 15 лет.

Зампред Сбербанка добавил, что образовательные кредиты помогают молодым людям получить образование и построить карьеру.

«Более 180 тыс. людей уже воспользовались образовательным кредитом, и ежегодно этот объем растет. За последний год количество клиентов с такими кредитами в Сбере выросло в два раза», — отметил Царев. Он добавил, что такой кредит берут не только для получения высшего, но и для средне-специального образования. Средний размер кредита составляет 140 тысяч рублей, сообщил топ-менеджер Сбера.