Донецк, 6 июня, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили пункт дислокации ВСУ в Угледаре, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Наши Воздушно-космические силы разнесли в пух и прах пункт дислокации украинских вооруженных формирований в Угледаре», — сказал он.

По его словам, в укреплённых помещениях находились не менее 20 военных, в том числе иностранных наёмников.

Как передавало ИА Регнум, ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о том, что Вооружённые силы России нанесли удар по военному объекту нацгвардии Украины в Днепропетровске, возможно, по автопарку или складу. По словам местных жителей, после прилёта был виден большой столб дыма, несколько кварталов были оцеплены сотрудниками СБУ и военными.

1 июня Лебедев рассказал, что ВС России нанесли удар по аэродрому украинских войск во Львовской области. По его словам, российские военные также поразили склады бывшего инженерного батальона ВСУ, из-за чего там прогремел сильный взрыв.

По мнению аналитика Центра геостратегических исследований Лукаса Лейроса, даже принудительная мобилизация не поможет Украине избежать краха. Он считает, что киевский режим ожидает скорый коллапс.