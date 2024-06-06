Москва, 6 июня, 2024, 10:32 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удар по месту расположения ВСУ в городе Никополе Днепропетровской области Украины, сообщил 6 июня координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Валентин Капустин/РИА Новости

«В город Никополь прилетело несколько раз. На окраине города прилетело в частный дом, в который заселились ВСУ без ведома выехавших в Европу владельцев», — сказал он.

В результате удара, уточнил Лебедев, пятерых военных увезли на скорой, ещё трое «уехали в чёрных пакетах».

Как передавало ИА Регнум, Лебедев 5 июня информировал, что российские военные уничтожили в начале июня в Николаевской области грузовик, перевозивший западные ракеты для ВСУ.

Днём ранее подполье сообщило о том, что Вооружённые силы России нанесли удар по военному объекту нацгвардии Украины в Днепропетровске, возможно, по автопарку или складу. По словам местных жителей, после прилёта был виден большой столб дыма, несколько кварталов были оцеплены сотрудниками СБУ и военными.

1 июня Лебедев рассказал, что ВС России нанесли удар по аэродрому украинских войск во Львовской области. По его словам, российские военные также поразили склады бывшего инженерного батальона ВСУ, из-за чего там прогремел сильный взрыв.