Москва, 5 июня, 2024, 18:21 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили в начале июня в Николаевской области грузовик, перевозивший западные ракеты для ВСУ, сообщил 5 июня представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Минобороны России

По его словам, в начале месяца был зафиксирован большой взрыв после попадания по грузовику в районе села Красное Поле под Николаевом.

«Как сообщили наши люди, грузовик с ракетами шёл. Шесть длинных ракет», — сказал Лебедев.

Как передавало ИА Регнум, 4 июня Лебедев сообщил, что Вооружённые силы России нанесли удар по военному объекту нацгвардии Украины в Днепропетровске, возможно, по автопарку или складу. По словам местных жителей, после прилёта был виден большой столб дыма, несколько кварталов были оцеплены сотрудниками СБУ и военными.

Также в ночь на 4 июня на Украине объявили воздушную тревогу в пяти областях. В частности, сирены предупредили об опасности с воздуха население Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областей.

В Минобороны России неоднократно подчёркивали, что российские войска наносят прицельные удары исключительно по военным или используемым в военных целях объектам.