Швейцария, 6 июня, 2024, 06:26 — ИА Регнум. Власти Швейцарии во время проведения конференции по Украине запретили запуск беспилотников, но руководитель охотничьего общества Люцерна Фабиан Штадельманн попросил отменить решение. Оказывается с помощью дронов ведётся поиск детёнышей косуль, которым грозит опасность в период сенокоса, написала газета Blick.

Rigelus Косуля

«В нашем регионе нам за год удаётся спасти от 80 до 90 детёнышей косули», — заявил Штадельманн.

Для спасения животных охотничье общество осматривает с помощью дронов с тепловизорами поля, на которых будет производиться уборка. Затем детёнышей эвакуируют в безопасное место, после прохождения комбайна по полю их возвращают обратно.

Депутат парламента от Швейцарской народной партии Франц Грютер планирует подать запрос правительству на возможность исключить из бесполётной зоны охотничьи дроны. В Ассоциации по спасению детёнышей косули уже добились сокращения радиуса бесполётной зоны для дронов, отслеживающих этих животных, с 46 до 27 километров вокруг Бюргенштока.

Как сообщало ИА Регнум, в швейцарском городе Бюргенштоке 15–16 июня состоится так называемая мирная конференция по Украине. МИД Швейцарии заявил, что не пригласил Россию. Поводом для этого назвали то, что представители российского руководства якобы не заинтересованы в этой конференции. При этом ведомством подчеркивалось, что без России немыслимо обсуждать мирный процесс на Украине.

Глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов 4 июня по итогам своей частной встречи с понтификом в Ватикане заявил, что папа Римский Франциск считает важным участие России в конференции по Украине в Швейцарии.

Президент России Владимир Путин назвал конференцию по Украине в Швейцарии паноптикумом. Глава государства указал на противоречивость действий её организаторов. Они заявляют, что без Москвы не получится добиться результатов, но российскую сторону не приглашают, обвиняя её в отказе от переговоров, отметил президент.