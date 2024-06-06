Женева, Швейцария, 6 июня, 2024, 04:54 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала первый в мире случай заражения человека вирусом птичьего гриппа A (H5N2). Инфицирование произошло в Мексике у жителя штата Мехико.

admoblkaluga.ru Птичий грипп

Угроза дальнейшего распространения болезни среди людей низкая, заверили в ВОЗ.

«Это первый лабораторно подтверждённый случай заражения человека вирусом гриппа A (H5N2), зарегистрированный в мире, и первое заражение человека птичьим вирусом H5, зафиксированное в Мексике. Источник заражения в настоящее время не известен», — проинформировала ВОЗ.

Отмечается, что у 59-летнего мужчины не было контактов с домашней птицей или другими животными. У пациента было несколько основных заболеваний. Родственники мужчины уточнили, что до появления острых симптомов он в течение трех недель был прикован к постели по другим причинам. 17 апреля у больного появилась лихорадка, одышка, диарея, тошнота и общее недомогание. 24 апреля пациент обратился к медикам, его доставили в больницу, но мужчина скончался в тот же день из-за осложнений.

Как передавало ИА Регнум, птичий грипп — это потенциальное биологическое оружие, он может заразить человека, только добравшись до лёгких. Для этого требуются очень большие концентрации вируса, которые есть только на птицефабрике во время эпидемии птичьего гриппа, заявил вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. По его словам, вирус птичьего гриппа мог бы претендовать на звание «возбудителя следующей пандемии».

В конце 2022 года новый вариант высокопатогенного птичьего гриппа обнаружили у бурого поморника на Птичьем острове в Южной Георгии. В октябре 2023 года в Аргентине от нового вида птичьего гриппа умерли 2,5 тыс. морских слонов. Это могло произойти из-за того, что хищники и падальщики поедают заражённых птиц, но случаи также были отмечены у некоторых морских млекопитающих, где этот способ передачи не был зафиксирован.