Москва, 30 января, 2024, 18:46 — ИА Регнум. Вирус птичьего гриппа мог бы претендовать на звание «возбудителя следующей пандемии», заявил «Газете.Ru» вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Известия/ Павел Волков

«Специалисты понимают, какая сила стоит за птичьим гриппом, поэтому по поводу него существует максимальная настороженность. Его активно мониторят, что не делали, например, с коронавирусами, которые до пандемии считались не очень опасными патогенами», — пояснил он.

По словам Волчкова, все прекрасно понимают, что птичий грипп — это потенциальное биологическое оружие, он может заразить человека, только добравшись до лёгких, а для этого требуются очень большие концентрации вируса, которые есть только на птицефабрике во время эпидемии птичьего гриппа.

Вирусолог также добавил, что пока нет ни одного подтверждённого случая за последние 10–20 лет, когда бы заражённые люди всё-таки передали вирус дальше.

Как передавало ИА Регнум, ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщал, что в ходе проведения спецоперации Россия получила документы, подтверждающие, что США на территории Украины проводили работы с компонентами биологического оружия, а также осуществляли исследования возбудителей особо опасных инфекций.

В частности, уточнял Кириллов, в американских лабораториях собирали штаммы вируса птичьего гриппа, летальность которых при передаче человеку может достигать 40%.

В августе стало известно, что США готовят новую пандемию путём осуществления мутаций вирусов. Сообщалось о создании управления по подготовке к пандемиям и политике реагирования.