Буэнос-Айрес, 28 октября, 2023, 11:32 — ИА Регнум. В Аргентине 2,5 тыс. морских слонов умерли от нового высокопатогенного птичьего гриппа. Об этом сообщается в пресс-релизе Британской антарктической службы.

(сс) «Mike» Michael L. Baird Морской слон

Новый вариант гриппа обнаружили в конце 2022 года, говорится в тексте. Тогда вирус выявили у бурого поморника на Птичьем острове в Южной Георгии.

Нынешняя вспышка H5N1 привела к гибели большого числа морских птиц в Северном полушарии, на юге Африки, в районе Атлантического и Тихого океанов и во всей Южной Америке. Несмотря на то, что вирус по-прежнему поражает птиц, во время нынешней вспышки были инфицированы и некоторые млекопитающие, в том числе и морские слоны. Это могло произойти из-за того, что хищники и падальщики поедают заражённых птиц, но случаи также были отмечены у некоторых морских млекопитающих, где этот способ передачи не был зафиксирован.

Птичий грипп — вирусное заболевание, которое в первую очередь поражает птиц. Низкопатогенные вирусы птичьего гриппа распространены среди диких птиц и часто не вызывают никаких признаков заболевания. Однако некоторые штаммы вируса, включая H5 и H7, являются высокопатогенными среди домашней птицы и могут вызывать высокую смертность, если они попадают в популяции диких птиц. Они известны как высокопатогенный птичий грипп (ВППГ). У людей птичий грипп может протекать как лёгкая инфекция по типу ОРВИ и заканчиваться выздоровлением. В тяжёлых случаях развивается пневмония, присоединяется септический шок и дыхательная недостаточность, что может привести к смерти.

Ранее китайские учёные изучили эффективность противовирусных препаратов и пришли к выводу, что ведущую роль в борьбе с коронавирусной инфекцией и ОРВИ играют этиотропные препараты прямого противовирусного действия, которые оказывают воздействие напрямую на размножение вируса. Таким действием обладает действующее вещество умифеновир, известное в России под торговой маркой «Арбидол».

Как передавало ИА Регнум, ранее глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус призвал все страны готовиться к новой пандемии. Руководитель ВОЗ также отметил, что государства — члены организации ведут переговоры о новых поправках к Международным медико-санитарным правилам, чтобы укрепить правовую основу для глобального реагирования на пандемии. Гебрейесус также добавил, что ради будущих поколений нельзя возвращаться к прежнему пренебрежению проблемой, которое сделало мир уязвимым перед лицом пандемии коронавируса в 2020 году.