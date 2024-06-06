Женева, Швейцария, 6 июня, 2024, 03:12 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о первом случае заражения человека вирусом птичьего гриппа A (H5N2). Это случилось в Мексике. Пациент скоропостижно скончался.

Птичий грипп

Подтверждение о смертельном случае заражения человека вирусом птичьего гриппа поступило 23 мая. Речь идёт о первом лабораторно подтвержденном случае заражения человека во всём мире, и первом случае заражения человека вирусом птичьего гриппа H5, зарегистрированном в Мексике.

Умершему мужчине было 59 лет и у него не было контактов с домашней птицей или другими животными. По словам родственников, он до появления острых симптомов уже три недели был прикован к постели по другим причинам.

ВОЗ пояснила, что 17 апреля у больного поднялась высокая температура, появились затрудненность дыхания, диарея, тошнота и общее недомогание. В больницу он обратился 24 апреля и в тот же день скончался из-за осложнений, вызванных его состоянием.

Как сообщало ИА Регнум, вирус птичьего гриппа мог бы претендовать на звание «возбудителя следующей пандемии», заявил в январе 2024 года вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Первая в мире смерть человека от вируса Аляскапокс (AKPV) зафиксирована специалистами в американском штате Аляска.

Вирусом заразился пожилой мужчина с ослабленным иммунитетом из-за лечения рака. Он жил один в лесной зоне, и предполагается, что мог заразиться от бездомной кошки. При этом результат теста животного на AKPV оказался отрицательным.