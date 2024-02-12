Аляска, США, 12 февраля, 2024, 07:27 — ИА Регнум. Первая в мире смерть человека от вируса Аляскапокс (AKPV) зафиксирована специалистами в американском штате Аляска. Об этом 11 февраля сообщил новостной портал Alaska public media.

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По данным департамента здравоохранения штата Аляска, вирусом заразился пожилой мужчина с ослабленным иммунитетом из-за лечения рака. Он жил один в лесной зоне, и предполагается, что мог заразиться от бездомной кошки, которая, по его словам, регулярно царапала его и охотилась на мелких млекопитающих. При этом результат теста животного на AKPV оказался отрицательным.

Пациент долгое время находился под наблюдением медиков, которые предполагали, что мужчина болен оспой. У больного наблюдались все симптомы оспы: повышенная температура, увеличенные лимфоузлы и характерные красные пятна на коже.

После смерти мужчины медики заново проверили результаты анализов и в итоге пересмотрели изначальный диагноз. Вирус AKPV был найден в крови пациента.

Вирус Аляскапокс (AKPV) открыли в 2015 году, к настоящему времени было известно только о пяти переболевших, при этом все пациенты остались живы. По словам эпидемиолога доктора Джулии Роджерс, вирусом в первую очередь заражаются животные. Как предполагают вирусологи, изначально Аляскапокс возник у крупного рогатого скота, затем передался грызунам, а от них — домашним кошкам. Роджерс подчеркнула, что доказательств передачи вируса от человека к человеку нет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что прогнозируемое учёными глобальное потепление на Земле может выпустить на поверхность древние сибирские вирусы, которые учёные нашли в вечной мерзлоте.

Доподлинно неизвестно, какие вирусы скрываются в вечной мерзлоте, но есть риск того, что в результате глобального потепления они высвободятся и вызовут, к примеру, древнюю форму полиомиелита и могут спровоцировать новую устрашающую пандемию.

В свою очередь, вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что вирус птичьего гриппа мог бы претендовать на звание «возбудителя следующей пандемии».