Новошахтинск, Ростовская область, 6 июня, 2024, 02:47 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о пожаре на Новошахтинском заводе нефтепродуктов (НЗНП) в ночь на 6 июня, который возник после атаки украинских беспилотников.

ГУ МЧС России по Ростовской области Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод

По информации главы региона, пожар случился в результате атаки беспилотников ВСУ. Огонь распространился на площади 50 кв. метров. К тушению привлечены около 120 человек и 15 единиц техники.

Губернатор также уточнил, что вслед за первым ударом БПЛА последовала вторая атака ВСУ.

«На месте работают службы экстренного реагирования. Готовится применение пожарного поезда. Информация о пострадавших уточняется», — написал в Telegram-канале Голубев.

Как сообщало ИА Регнум, средства ПВО РФ за минувшие сутки уничтожили 55 беспилотников ВСУ, десять реактивных снарядов и две ракеты комплекса ПВО Patriot.

Украинские военные используют под беспилотники Bayraktar аэродром Кульбакино в Николаевской области, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Россия запросила на 14 июня заседание Совета Безопасности ООН в связи с озвученным решением стран Запада одобрить нанесение ударов украинской армии поставляемым оружием по российским регионам. Об этом сообщили в постпредстве РФ при ООН в Нью-Йорке.