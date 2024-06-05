Москва, 5 июня, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Средства ПВО РФ за минувшие сутки уничтожили 55 беспилотников ВСУ, 10 реактивных снарядов и две ракеты комплекса ПВО Patriot, сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожены 55 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Кроме того, сбито 10 реактивных снарядов HIMARS производства США и «Ольха», две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, а также две ракеты зенитного управляемого ракетного комплекса Patriot производства США», — сказал Конашенков.

Днём ранее, 4 июня, официальный представитель Минобороны сообщал, что за минувшие сутки силы ПВО РФ уничтожили 41 беспилотник противника и 18 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха» и сбили две управляемые авиабомбы Hammer.

5 июня Конашенков также сообщил, что группировка войск «Центр» за сутки нанесла поражения четырём бригадам ВСУ и отразила пять контратак. Подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю. Группировка войск «Запад» в минувшие сутки заняла более выгодные рубежи.

Кроме того, группировка ВС РФ «Север» улучшила положение по переднему краю. Также российские войска в минувшие сутки уничтожили склады группировки ВСУ «Хортица» и боевиков «Иностранного легиона» и поразили место хранения безэкипажных катеров.