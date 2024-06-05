Париж, 6 июня, 2024, 00:28 — ИА Регнум. Слова российского дипломата в Париже Александра Макогонова о французских военных инструкторах на Украине не останутся без последствий. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря МИД Франции Кристоф Лемуан телеканалу BFMTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

По заявлению Макогонова, участвующие на стороне ВСУ французские инструкторы станут законной целью российских военных.

«Если вы отправите своих специалистов, инструкторов на украинскую землю, чтобы они могли обучить солдат лучше нацеливаться и убивать россиян, они будут законной целью», — сказал дипломат.

На это предупреждение Лемуан ответил, что такие «высказывания не останутся без последствий».

Как сообщало ИА Регнум, на Украине присутствуют иностранные советники и инструкторы, они несут потери, о которых на Западе предпочитают замалчивать. Об этом 5 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств.

Любые французские военные на Украине представляют законную цель для Вооружённых сил России, заявил 4 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Кем бы они ни значились, военнослужащими ВС Франции или просто наёмниками, они представляют законную цель для российских вооружённых сил, добавил дипломат.

Французская газета Le Monde 30 мая написала о планах президента Франции Эммануэля Макрона создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину. На первом этапе хотят отправить несколько десятков специалистов. Когда они определят потребности, необходимые для организации процесса, предполагается отправка нескольких сотен военнослужащих.