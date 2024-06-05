Санкт-Петербург, 5 июня, 2024, 22:45 — ИА Регнум. На Украине присутствуют иностранные советники и инструкторы, они несут потери, о которых на Западе предпочитают замалчивать. Об этом 5 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств.

NATO North Atlantic Treaty Organization

«С точки зрения наличия советников, инструкторов, то здесь новизны никакой нет — они присутствуют на территории Украины. И, к сожалению для них, несут потери. Я это знаю наверняка, это не специально делается, но в ходе боевых действий потери возникают», — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что в европейских странах и в США предпочитают замалчивать потери среди них.

Как сообщало ИА Регнум, потери России в ходе конфликта на Украине в разы меньше, чем у ВСУ, отметил Владимир Путин. Соотношение безвозвратных потерь составляет один к одному, добавил президент РФ. Именно по этой причине на Украине решили провести тотальную мобилизацию, указал российский лидер.

По данным СМИ, в Европе на кладбищах появляется всё больше могил граждан этих государств, наёмников ВСУ, погибших в ходе конфликта на Украине. Большинство наёмников были молоды и не имели военного опыта. Близкие некоторых из них отмечали, что те отправились на Украину, «чтобы быть полезными», другие же в качестве причины указывали желание заработать.