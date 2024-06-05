Доха, 5 июня, 2024, 20:06 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский 5 июня сообщил в своём Telegram-канале, что прибыл в Катар для переговоров с эмиром Катара, шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Иван Шилов ИА Регнум

Стороны предполагают обсудить ряд двусторонних вопросов в сферах безопасности и экономики.

«Прибыл в Катар для переговоров с моим другом его высочеством шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани», — написал Зеленский.

Как передавало ИА Регнум, 3 июня Зеленскийпосетил Манилу, где провёл встречу с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом. На этой встрече он попросил направить на Украину местных работников психиатрической службы, чтобы тем самым обеспечить благополучие и психическое здоровье бойцов ВСУ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла эту просьбу главы киевского режима, отметив, что именно такими проблемами и должны заняться участники так называемой «швейцарской конференции»

Ранее лидер киевского режима принимал участие в конференции «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. Зеленский совершает серию зарубежных поездок из-за тяжёлой обстановки в Киеве, отмечал британский эксперт Александр Меркурис. Кроме того, глава киевского режима своими визитами в страны Азии хочет втянуть государства этого региона в вооружённый конфликт на Украине, заявил Меркурис.