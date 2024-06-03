Москва, 3 июня, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский сказал правду, попросив у президента Филиппин работников психиатрической службы для помощи военнослужащим ВСУ. Об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Сергей Гунеев/РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

На встрече с филиппинским президентом Бонгбонгом Маркосом во дворце Малаканьян глава Киевского режима Владимир Зеленский попросил направить филиппинских работников психиатрической службы в Украину, чтобы тем самым обеспечить благополучие и психическое здоровье своих солдат.

«Наконец, Зеленский сказал правду, а Запад её признал. Ровно этими проблемами и должны заняться участники так называемой «швейцарской конференции», — написала Мария Захарова, также напомнив о решении МИД Австралии отправить в качестве представителя на данное мероприятие министра госуслуг и системы страхования инвалидов.

Как сообщало ИА Регнум, «Мирная конференция» по Украине запланирована на 15–16 июня в швейцарском отеле «Бюргеншток», представители России на неё не приглашены. Китай и ряд других стран отказались от участия в мероприятии из-за его одностороннего характера.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос заявил главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что решение конфликта на Украине должно устраивать не только Киев, но и весь остальной мир.