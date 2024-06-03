Манила, 3 июня, 2024, 10:34 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в Манилу на встречу с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом. Об этом 3 июня сообщило агентство Reuters.

EPA/JAM STA ROSA /POOL/ТАСС Глава киевского режима Владимир Зеленский и президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший

Отмечается, что Зеленский и Маркос встретятся в филиппинском президентском дворце. Глава киевского режима прибыл в Манилу из Сингапура, где принимал участие в конференции «Диалог Шангри-Ла».

Как передавало ИА Регнум, на полях конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре Зеленский обвинил Китай в сотрудничестве с Россией с целью срыва «мирного» саммита по Украине, который состоится в Швейцарии 15–16 июня.

Зеленский отметил, что Киев якобы не ждал и не просил военной поддержки от Пекина, а также обвинил Китай в военной поддержке России.

Глава киевского режима также заявил, что обсуждал эти вопросы с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе телефонного разговора и китайский лидер заверил его, что Пекин не станет направлять оружие России.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис отметил, что Зеленский в последнее время начал вести себя всё более неустойчиво и эмоционально, а его окружение замечает у него признаки сумасшествия. По мнению эксперта, Зеленский перестал доверять президенту США Джо Байдену и, возможно, многим представителям его окружения.