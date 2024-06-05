Краснодар, 5 июня, 2024, 15:27 — ИА Регнум. В Геленджике отправили под арест двух туристов из Свердловской области, заснувших пьяными у Вечного огня. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края.

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«Оба судом признаны виновными в совершении административного правонарушения, им назначено наказание в виде административного ареста на срок семь суток каждому», — сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что мужчины уснули у мемориала, изрядно выпив.

По данным главного управления МВД по Краснодарскому краю, мужчины 33 и 40 лет приехали из Свердловской области. 3 июня туристы распивали вместе спиртное, а после уснули около мемориала.

Как передавало ИА Регнум, суд арестовал жителя Кисловодска, задержанного за поджог венков на мемориальном комплексе «Воинская слава». Мужчине предъявили обвинение по статье 243.4 УК, предусматривающей повреждение или уничтожение захоронений или памятников погибших при защите Отечества. Ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

27 апреля Калининградский областной суд приговорил жительницу Ижевска и екатеринбуржца к лишению свободы в колонии-поселении за осквернение братской могилы в Калининграде. Они на мемориале пили алкоголь и жгли цветы, возложенные в память о погибших.

3 мая мэр Биробиджана Максим Семёнов сообщил об осквернении мемориала «Вечный огонь» в парке Победы. Женщина прикурила от огня сигарету. Её действия сняла камера видеонаблюдения. Правоохранители установили личность нарушительницы.