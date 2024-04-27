Калининград, 27 апреля, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Калининградский областной суд приговорил 37-летнюю жительницу Ижевска и 38-летнего екатеринбуржца к лишению свободы в колонии-поселении за осквернение братской могилы в Калининграде, в которой захоронены 1200 советских воинов. Об этом говорится в Telegram-канале суда.

Калининградский городской суд

«Судом установлено, что в ночь на 27 февраля 2024 года Л. и К., находясь на территории братской могилы и мемориального ансамбля (памятника) 1200 воинам 11-й Гвардейской армии РККА ВС СССР, погибшим при штурме города и крепости Кёнигсберг в апреле 1945 года в ходе Великой Отечественной войны (1941—1945), где захоронены 1084 воина, распивали алкоголь, сожгли и забрали возложенные на мемориал в дань памяти и уважения к погибшим солдатам и офицерам цветы», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Более того, по информации суда, одна из осужденных поднесла к пламени чаши Вечного огня сигарету, чтобы «прикурить», после чего села на основание обелиска Мемориального ансамбля, предназначенное для возложения цветов в дань памяти и уважения к погибшим солдатам и офицерам. В это же время другой осужденный сел на чашу Вечного огня, распивая при этом алкоголь.

Затем осужденные, встав вместе ногами в чашу Вечного огня и взявшись за руки над его пламенем, стали совершать действия, «похожие на ритуал», сообщили в суде.

Отмечается, что подсудимые признали вину полностью и просили рассматривать дело в особом порядке.

«Действия подсудимых квалифицированы по п. «а» ч. 2 ст. 244 УК РФ — осквернение мест захоронения и надмогильных сооружений, предназначенных для церемоний в связи с поминовением умерших, совершенное группой лиц», — уточнили в суде.

Подчёркивается, что в качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учёл то, что они впервые привлекаются к уголовной ответственности, вину признали в полном объёме, раскаялись в содеянном, активно способствовали раскрытию и расследованию преступления, положительно характеризуются, имеют на иждивении несовершеннолетних детей.

При этом отягчающим наказание обстоятельством суд признал совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Вместе с тем отмечается что подсудимой жительнице Ижевска судом была предоставлена отсрочка от отбывания наказания до достижения её ребенком четырнадцатилетнего возраста, то есть до 21 января 2028 года.

Как передавало ИА Регнум, в феврале 2024 года в Калининграде двое нетрезвых туристов устроили пикник на мемориальном комплексе, где похоронены 1200 воинов-гвардейцев. Нарушители были задержаны. Участвовавшую в совершении правонарушения женщину из-за плохого самочувствия направили в больницу, второго участника поместили в спецприёмник. В его отношении был составлен административный протокол о мелком хулиганстве.

Уточнялось, что двоих подозреваемых в осквернении Вечного огня заметили операторы системы «Безопасный город». Они вызвали сотрудников Росгвардии, которые пресекли правонарушение.

На кадрах с места инцидента было заметно, как женщина что-то поджигает от огня, а мужчина кидает туда же какой-то предмет. После этого мужчина украл одну из корзин с цветами около памятника.

Вместе с тем 16 апреля следователи возбудили уголовное дело после повреждения мемориала участникам Великой Отечественной войны на кладбище в городе Нее Костромской области.

По подозрению в совершении преступления задержали 45-летнего местного жителя. В отношении него решают вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Костромской области Денису Левченко доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах дела.

Перед этим, 12 апреля, Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после осквернения Вечного огня в Ленинградской области. Тогда в Киршах Ленобласти неизвестный погасил пламя Вечного огня на мемориале. Инцидент произошёл вечером 15 марта.