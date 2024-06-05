Нью-Дели, 5 июня, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Правительство Индии под председательством премьер-министра Нарендры Моди в полном составе подало в отставку по итогам прошедших в стране выборов. Ожидается, что сегодня, 5 июня, Моди подаст заявку на формирование нового кабинета министров, сообщает телеканал NDTV.

ТАСС/AP/Ajit Solanki

«Ожидается, что после заседания Национально-демократического альянса Моди встретится с президентом Индии и подаст заявку на формирование правительства», — информирует телеканал.

Вместе с тем, по информации индийских СМИ, помимо Моди, президент Индии Драупади Мурму примет лидеров партий «Телугу Десам» Чандрабабу Найду и «Джаната Дал» Нитиш Кумар, которые входят в альянс.

Как передавало ИА Регнум, Национальный демократический альянс (НДА) во главе с Индийской народной партией премьер-министра Индии Нарендры Моди по итогам прошедших в стране выборов получил более половины мест в нижней палате парламента.

19 апреля в Индии стартовали парламентские выборы, которые стали самыми масштабными в мире по количеству избирателей. В голосовании приняли участие около 968 миллионов человек. Голосование прошло в 28 штатах и на восьми союзных территориях Индии.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 5 июня сообщил, что телефонного разговора президента России Владимира Путина с Моди пока не было, он предстоит.

Накануне, 4 июня, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва ждёт возможности организации телефонного разговора Путина с Моди, это может быть вечером 4 июня или утром 5 июня.