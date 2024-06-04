Нью-Дели, 4 июня, 2024, 08:44 — ИА Регнум. Национальный демократический альянс (НДА) во главе с Индийской народной партией премьер-министра Индии Нарендры Моди по итогам прошедших в стране выборов получил более половины мест в нижней палате парламента, свидетельствуют подсчёты телеканала NDTV.

HARISH TYAGI/EPA/ТАСС Премьер-министр Индии Нарендра Моди

Так, после подсчёта более 85% голосов коалиция Нарендры Моди получила 276 из 543.

Оппозиционная коалиция I. N. D. I. A. («Индийский национальный инклюзивный альянс развития»), включающая 28 партий, получает 205 мест.

На прошлых выборах 2019 года НДА получил в нижней палате парламента 353 места.

Как передавало ИА Регнум, 19 апреля в Индии стартовали парламентские выборы, которые стали самыми масштабными в мире по количеству избирателей. В голосовании приняли участие около 968 миллионов человек. Голосование прошло в 28 штатах и на 8 союзных территориях Индии.

По итогам прошедших в 2019 году выборов Нарендра Моди стал премьер-министром Индии во второй раз подряд. Возглавляемая им партия тогда набрала 303 места в парламенте, превысив в отметку в 272 места, необходимых для победы на выборах.