Москва, 5 июня, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Телефонного разговора президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди пока не было, он предстоит, сообщил 5 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Михаил Метцель/ТАСС Владимир Путин и Нарендра Моди

«Пока телефонного разговора не было. Он предстоит», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как передавало ИА Регнум, накануне, 4 июня, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва ждёт возможности организации телефонного разговора президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, это может быть вечером 4 июня или утром 5 июня.

Национальный демократический альянс (НДА) во главе с Индийской народной партией Моди по итогам прошедших в стране выборов получил более половины мест в нижней палате парламента.

В Кремле 20 марта сообщили, что премьер Индии Нарендра Моди во время телефонного звонка поздравил Путина с победой на выборах президента России. Между лидерами двух стран состоялась обстоятельная беседа.